Bourse de Londres : Londres finit en forte baisse, minée par le coronavirus et ITV (-1,62%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse jeudi, minée par les peurs croissantes liées à l'impact du coronavirus sur l'économie, comme le montre le plongeon de l'action d'ITV.

L'indice FTSE 100 a reculé de 1,62% à 6.705,43 points, après trois séances de forte hausse faisant suite à sa pire semaine depuis la crise financière de 2008 (-11%).

Russ Mould, directeur des investissements chez le courtier en ligne AJ Bell, estime qu'il s'agit d'un "cocktail d'inquiétudes à propos du virus".

La compagnie aérienne Flybe a mis la clé sous la porte jeudi, sa chute ayant été précipitée par l'épidémie qui s'est traduite par un effondrement des voyages aériens.

L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 3.300 morts, sur plus de 96.000 cas recensés dans 85 pays et territoires.

Ajoutant à la morosité ambiante, le gouvernement britannique a fait état jeudi de "divergences importantes" après une première série de négociations avec l'Union européenne sur la relation post-Brexit, disant s'attendre à des négociations "dures" pour tenter d'arriver à un accord d'ici à la fin de l'année.

AVIVA (+0,43% à 351,60 pence) L'assureur a reconnu que "2020 a apporté une incertitude importante, alimentée par le virus Covid-19" tout en affirmant que son bilan est "solide et résilient".

GLENCORE (-3,45% à 186,74 pence) Le groupe minier a souligné dans son bilan annuel que l'épidémie pourrait "entraîner des perturbations importantes en Chine qui pourraient se ressentir sur la demande de matières premières". Il note aussi la baisse de la demande de certaines matières énergétiques comme le charbon.

ITV (-12% à 102,50 pence) Le groupe de télévision a chuté lourdement après avoir fait état dans un rapport d'activité trimestriel du "report de dépenses publicitaires liées au tourisme à cause du coronavirus", qui devrait se solder par une chute de 10% en avril de ses recettes publicitaires.

afp/rp