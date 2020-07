Bourse de Londres : Londres finit en forte hausse après l'emploi américain

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte hausse jeudi après les chiffres record sur l'emploi américain qui encouragent sur la reprise de l'économie mondiale après le choc de la pandémie

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a fini sur une progression de 1,34% à 6.240,36 points.

"Les actions bondissent grâce à l'envolée record de l'emploi aux Etats-Unis", ce qui rassure les investisseurs sur la reprise post-coronavirus dans le monde, en dépit des inquiétudes sur un rebond des contaminations, a commenté David Madden, analyste de CMC Markets.

L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois en juin - un record sur un mois - grâce à la réouverture des commerces, des bars et restaurants, ce qui a permis une baisse du chômage plus importante que prévu, a annoncé jeudi le département du Travail.

Le taux de chômage s'établit à 11,1% contre 13,3% en mai, loin du plus bas historique d'avant la pandémie de Covid-19 enregistré en février (+3,5%).

ASSOCIATED BRITISH FOODS (+4,15% à 2.046,00 pence). Le groupe a vu les ventes de son enseigne d'habillement Primark plonger de 75% entre avril et juin en raison du confinement. Mais il observe des signes "encourageants" dans les magasins qui ont rouvert.

TOURISME Ces valeurs profitaient de l'espoir de voir des ponts aériens mis en place entre le Royaume-Uni et certains pays du sud de l'Europe pour éviter la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant sur le sol britannique. La compagnie aérienne EasyJet a gagné 2,18% à 684,20 pence et le voyagiste TUI 3,99% à 396,20 pence.

BOOHOO (-0,02% à 400,00 pence). Certains fournisseurs textiles de l'enseigne d'habillement en ligne ont été mis en cause par l'association Labour behind the label pour des conditions de travail favorisant la propagation du virus à Leicester, ville anglaise reconfinée en raison d'une résurgence du nouveau coronavirus.

jbo/ved/oaa