Bourse de Londres : Londres finit en hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse jeudi, encouragée par un ton plus positif du président américain Donald Trump sur un possible plan de relance aux Etats-Unis, et par des signes de détente dans les discussions sur le Brexit.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs s'est apprécié de 0,53% à 5.978,03 points.

"Un ton adouci de Trump sur des mesures de relance a permis aux actions de grimper" mais "une fois de plus le FTSE 100 est resté à la traine" des marchés européens, relève Chris Beauchamp, du courtier en ligne IG.

Deux jours après avoir mis fin brutalement aux négociations sur un plan de soutien à l'économie, le président Donald Trump, distancé dans les sondages pour l'élection présidentielle, a déclaré jeudi qu'un accord avec les démocrates avait désormais de "fortes chances" d'aboutir.

Par ailleurs, "l'état d'esprit semble avoir changé et il y a un engagement plus intense", a déclaré le chef du gouvernement irlandais, qui a accueilli jeudi à Dublin le président du Conseil européen Charles Michel, à propos des négociations sur un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni.

Les actions restaient toutefois lestées par les craintes liées au coronavirus, qui progresse au Royaume-Uni, menaçant de forcer le gouvernement à serrer la vis sur l'activité.

EASYJET (+2,25% à 535,20 pence). La compagnie aérienne va subir la première perte annuelle de son histoire lors de l'exercice 2019-2020, mais estime que le quatrième trimestre sera moins mauvais que le troisième. Elle s'attend en outre à des mois difficiles entre octobre et décembre du fait des restrictions pour combattre le virus.

GVC (-0,14% à 1.050,00 pence). L'action a fini la journée en baisse après s'être envolée en début de séance lorsque le groupe de paris a annoncé avoir vu son activité bondir entre juillet et septembre, avec des volumes dans les jeux en ligne supérieurs aux niveaux d'avant la crise sanitaire.

TALKTALK (+17% à 97,50 pence). Le groupe de télécoms a vu son titre flamber après une offre de rachat du fonds ToscaFund qui le valorise à 1,1 milliard de livres.

ved/bh