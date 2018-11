Bourse de Londres : Londres finit en hausse de 1,20%, espoir pour le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé lundi en forte hausse de 1,20%, espérant un accord sur les conditions de la sortie britannique de l'UE et une résolution du problème du budget italien.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 83,14 points pour terminer à 7.036,00 points.

"La situation s'est améliorée sur le front italien, des articles de presse affirment que le gouvernement à Rome est prêt à réduire davantage son déficit budgétaire", a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets UK.

"Dans une moindre mesure, l'approbation par les dirigeants de l'UE de l'accord sur le départ du Royaume-Uni a soutenu le sentiment des investisseurs", a-t-il ajouté. Sur le Brexit l'enthousiasme est resté en effet contenu, les opérateurs attendant pour courant décembre un vote du Parlement britannique sur cet accord entre Londres et Bruxelles, dont le résultat s'annonce incertain.

Les valeurs financières ont figuré parmi les principales gagnantes de la journée: l'assureur Prudential a gagné 3,72% à 1.575 pence, la banque HSBC 3,03% à 673,80 pence, le groupe de services financiers Hargreaves Lansdown 2,77% à 1.931,50 pence et le gérant d'actifs Standard Life Aberdeen 2,74% à 271,85 pence.

Parmi les groupes sensibles à la question du Brexit, la compagnie aérienne à bas coût EasyJet est montée de 2,57% à 1.238 pence.

Les groupes du secteur pétrolier ont profité pour leur part d'un certain rebond des cours de l'or noir, qui avaient chuté vendredi à leur plus bas niveau depuis plus d'un an: le fournisseur John Wood, dont la perspective de l'action a été relevée par HSBC, a bondi de 7,62% à 632,40 pence et, du côté des majors, BP a gagné 2,38% à 524,80 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 2,89% à 2.400 pence.

Le géant de la publicité WPP a bondi de son côté de 3,10% à 879 pence. Le Financial Times a affirmé qu'il allait fusionner deux de ses principales agences afin de gagner en efficacité.

Côté baisses, le groupe industriel Melrose Industries a cédé 2,01% à 178,20 pence. La chaîne Sky News a assuré que Melrose pourrait reporter son projet de céder GKN Powder Metallurgy en raison de la faiblesse des propositions reçues jusqu'à présent.

Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat a perdu de son côté 3,52% à 581 pence.

pn/bp