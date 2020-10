Bourse de Londres : Londres finit en légère baisse, lestée par les pétrolières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse lundi, lestée par les valeurs pétrolières, à l'orée d'une semaine déterminante pour les discussions sur un accord commercial post-Brexit et face à une deuxième vague de Covid-19 au Royaume-Uni.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 0,25% à 6.001,38 points.

"Le FTSE est sous-performant" par rapport aux autres indices européens et à Wall Street à cause des valeurs pétrolières et minières", relève David Madden, analyste de CMC Markets.

Par ailleurs, avec des hôpitaux au bord de la saturation, la Grande Bretagne a haussé d'un cran lundi ses mesures anti-Covid, décidant notamment de fermer les pubs à Liverpool et de réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps et depuis mis en pause.

PETROLIERES Dans la foulée d'un repli des prix du brut, les actions du secteur ont reculé: BP a perdu 1,96% à 217,75 pence et Royal Dutch Shell 2,23% à 956,80 pence.

IAG (-1,69% à 101,75 pence). Le groupe aérien britannique, maison mère de British Airways, a annoncé la démission du PDG de la compagnie Alex Cruz avec "effet immédiat" alors que le transporteur se débat en pleine crise du Covid-19. Le groupe est celui dont le titre a le plus perdu de valeur depuis le début de l'année (-76%) sur le FTSE-100.

AVEVA (-2,55% à 4.615,00 pence). Le groupe d'ingénierie de logiciels a chuté en bas du FTSE-100 après la diffusion de son chiffre d'affaires trimestriel.

ved/ktr/bh