Bourse de Londres : Londres finit en légère hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a clôturé en légère hausse jeudi (+0,13%), encouragée par des propos rassurants de Pékin sur le dossier commercial sino-américain, un recul de la livre ayant aussi soutenu les multinationales.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 9,76 points à 7.406,41 points.

"La menace de guerres commerciales mondiales diminue", stimulant "l'appétit pour le risque et pour des actifs tels que les actions et le pétrole, tandis que les valeurs refuge habituelles sont en retrait", a commenté Chris Beauchamp, analyste chez le courtier en ligne IG.

La Chine a annoncé jeudi s'être mise d'accord avec les Etats-Unis pour une levée "par étapes" de leurs droits de douane punitifs mutuels, au moment où Pékin et Washington s'efforcent de finaliser un accord partiel sur leur différend commercial.

Chinois et Américains ont déclaré vouloir parvenir à un accord préliminaire courant novembre.

Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a maintenu son principal taux d'intérêt à 0,75% mais a ouvert la porte à une possible baisse prochaine pour soutenir l'activité, ce qui a fait reculer la livre: elle cotait 1,2825 dollar, en baisse de 0,3% à 17H20 GMT, mais se stabilisait face à la monnaie européenne à 86,09 pence.

ROLLS-ROYCE POUSSIF (+0,41% à 779,60 pence). Le groupe industriel a annoncé une charge exceptionnelle de 1,4 milliard de livres en 2019 en raison de son problème de moteurs défectueux Trent 1000, qu'il tarde à résoudre. En conséquence, son bénéfice opérationnelle annuel sera dans le bas de ses attentes.

ASTON MARTIN FREINE (+1,77% à 424,90 pence). Le constructeur de voitures de luxe est tombé dans le négatif au troisième trimestre à cause d'une chute de ses ventes et d'un environnement "difficile, particulièrement en Europe et au Royaume-Uni", pour l'industrie automobile. L'action a toutefois progressé car les prévisions ont été confirmées alors que les investisseurs craignaient un nouvel avertissement sur résultats après celui de juillet.

SAINSBURY'S SE MAINTIENT (+0,05% à 205,60 pence). Le numéro deux britannique des supermarchés est passé dans le rouge au premier semestre en raison du coût de la fermeture de magasins. Mais ses ventes, quoique en baisse, ont résisté, en particulier au deuxième trimestre.

MULTINATIONALES

Des titres comme BP (+1,53% à 513,90 pence) ou Burberry (+2,12% à 2.118,00 pence) ont été stimulés par le recul de la livre sterling, qui dope leurs recettes à l'étranger et notamment en dollar une fois converties en monnaie britannique.

ved