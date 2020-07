Bourse de Londres : Londres finit en nette baisse, inquiète des tensions sino-américaines

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette baisse mercredi (-1%), inquiète notamment d'une montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis et à l'issue d'une séance calme sur le front des nouvelles économiques.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 62,63 points à 6.207,10 points.

"Les marchés européens piquent du nez malgré le récent accord" sur un plan de relance européen, remarque Joshua Mahony du courtier en ligne IG.

"La fermeture du consulat chinois à Houston a pesé sur le moral" des investisseurs, ajoute-t-il.

Washington a ordonné à Pékin de fermer son consulat à Houston sous 72 heures, accusé d'être le "coeur" du "réseau d'espions" de la Chine aux Etats-Unis.

Les investisseurs avaient par ailleurs peu de nouvelles économiques à digérer, avant le gros de la saison des résultats d'entreprises à partir de la semaine prochaine.

OR. Les producteurs d'or ont bénéficié de la forte hausse des cours du métal précieux qui évolue à des sommets non atteints depuis neuf ans. Fresnillo a pris 9,59% à 1.171,50 pence et Polymetal International 2,40% à 1.707,00 pence.

KINGFISHER (+14,6% à 258,00 pence). Le groupe de magasins de bricolage a enregistré un bond de ses ventes en mai et en juin grâce à la réouverture des commerces au Royaume-Uni et en France, ses deux principaux marchés.

MELROSE INDUSTRIES CHUTE (-14,2% à 103,30 pence). L'équipementier aéronautique et automobile a subi l'impact de la lutte contre la pandémie avec une chute de 27% de son chiffre d'affaires au premier semestre, et a décidé de ne pas payer de dividende en 2020. Il évoque en outre la mise en place d'une sévère réduction des coûts dans sa branche aéronautique, ce qui suggère de possibles suppressions de postes.

