Bourse de Londres : Londres finit inchangée (+0,07%)

Londres - La Bourse de Londres a terminé quasi inchangée mercredi entre un bond de l'action Ocado et une frilosité des investisseurs face à l'incertitude sur la levée du confinement au Royaume-Uni.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 0,07% à 5.853,76 points.

David Madden note que l'indice de la Bourse de Londres est resté en territoire britannique malgré les mauvaises nouvelles du chômage américain et avant des annonces de la Banque d'Angleterre jeudi.

La BoE doit notamment donner ses premières prévisions économiques depuis le début de la pandémie de coronavirus et elles devraient s'annoncer très mornes. Elle doit aussi annoncer si elle maintient ou non son taux directeur au taux historiquement bas de 0,1%, et donner des précisions sur la solidité du système financier britannique.

JD SPORTS FASHION (+2,57% à 518,20 pence). L'autorité de la concurrence britannique (CMA) s'est opposée au rachat par la chaîne de magasins d'articles de sport de son rival Footasylum, un an après l'annonce de l'opération. La CMA estime que ce mariage pénaliserait les consommateurs.

ITV (+3,02% à 74,36 pence). Le groupe audiovisuel a enregistré une chute de plus de 40% de ses recettes publicitaires en avril, mais un recul plus faible de son chiffre d'affaires global à cause de la pandémie de coronavirus, malgré une hausse de son audience. ITV souligne aussi disposer d'un "bon accès aux liquidités" pour traverser la crise.

OCADO (+5,57% à 1.772,50 pence). Le groupe de commandes en ligne d'épicerie a enregistré des recettes de ventes aux particuliers en hausse de 40% au deuxième trimestre de son exercice décalé sur un an. Il va distribuer une prime de 10% à ses employés pour cette période, et dit garder 1,2 milliard de livres de liquidités sur son bilan.

