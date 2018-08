Bourse de Londres : Londres finit stable, freinée par la Turquie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé stable vendredi (+0,03)%, freinée par de nouvelles tensions américano-turques qui encouragent la volatilité de la livre turque.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a grappillé 2,21 points pour terminer à 7.558,59 points.

Sur l'ensemble d'une semaine troublée par l'agitation financière autour de la Turquie, l'indice vedette de la Bourse londonienne a cédé 1,41%.

Après avoir rebondi jeudi, le marché a de nouveau été entravé par les inquiétudes autour de la livre turque, qui a connu un nouveau trou d'air dans la journée. La Turquie a prévenu qu'elle répliquerait si les Etats-Unis décidaient de lui imposer de nouvelles sanctions commerciales et a de surcroît maintenu à résidence un pasteur américain dont le sort est au coeur du différend entre Ankara et Washington.

Plusieurs compagnies minières cotées à Londres ont perdu du terrain dans ce contexte, les cours des métaux industriels ayant tendance à souffrir des inquiétudes autour des pays émergents. Antofagasta, qui peine face à la faiblesse des cours du cuivre dont elle est spécialiste, a cédé 1,97% à 827 pence. Parmi les compagnies diversifiées, Anglo American s'est enfoncée de 0,58% à 1.534 pence et BHP Billiton de 0,16% à 1.629,40 pence.

Les banques ont aussi connu une mauvaise journée, sur fond de préoccupation quant à l'exposition d'acteurs du secteur à la dette turque et à d'éventuelles tensions dans les pays émergents. Les deux banques britanniques les plus actives en Asie, Standard Chartered et HSBC, ont été les principales victimes et ont perdu respectivement 0,97% à 644,80 pence et 0,85% à 696,90 pence.

Soumis à des difficultés dans le commerce traditionnel sur fond de montée des ventes en ligne, le secteur de la distribution britannique a lui aussi fait grise mine. La chaîne de magasins de bricolage Kingfisher a perdu 0,44% à 273,30 pence, l'enseigne de vêtements Next 1,16% à 5.460 pence, les supermarchés Sainsbury's 1,06% à 334,60 pence et les grands magasins Marks and Spencer 0,80% à 299 pence.

Aucune hausse marquante n'a été en revanche constatée sur le marché. Parmi les progressions notables du jour ont figuré des multinationales profitant de la faiblesse de la livre sterling de ces dernières semaines, comme le cigarettier British American Tobacco (+1,08% à 4.203 pence), le géant de la restauration collective Compass (+1,34% à 1.697,50 pence) ou le groupe industriel Rolls-Royce (+0,84% à 1.023,50 pence).

pn/nth