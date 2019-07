Bourse de Londres : Londres gagne 0,23% grâce à la livre faible et aux pétrolières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres gagnait 0,23% mardi en début de séance, soutenue par une livre faible et une montée des valeurs pétrolières et minières.

Vers 07H10 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs montait de 17,45 points à 7.704,06 points.

BP EN TETE DE LISTE (+3,51% à 545,50 pence). La major pétrolière a agréablement surpris les analystes en parvenant à maintenir son bénéfice ajusté trimestriel (hors éléments exceptionnels et variation de la valeur des stocks). Le géant a réussi à garder inchangée cette valeur scrutée par les investisseurs malgré un repli des cours du brut. Son concurrent Royal Dutch Shell (action "B") en profitait pour grimper aussi (+0,88% à 2.632 pence).

LES MINIERES BIEN ORIENTEES. Ces poids lourds de la cote aidaient l'indice FTSE-100 à rester dans le vert, porté par Rio Tinto (+1,13% à 4.734,50 pence), Glencore (+1,04% à 278,05 pence) et BHP Group (+0,96% à 2.013 pence).

LA LIVRE TOUJOURS FAIBLE. Elle a touché un nouveau plus bas face au dollar depuis 28 mois, ce qui soutenait quelques multinationales britanniques comme le fabricant d'alcool Diageo (+0,60% à 3.432,50 pence). L'indice FTSE-100 a atteint lundi son plus haut niveau depuis près d'un an grâce à cette dégringolade de la livre sterling qui pâti du risque croissant d'un Brexit sans accord le 31 octobre sous l'égide du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson.

CENTRICA ELECTROCUTEE (-10,02%). Le groupe d'énergie a annoncé avoir sombré dans le rouge au premier semestre et décidé de se retirer de la production de pétrole et gaz, afin de se concentrer sur la distribution d'électricité et gaz au Royaume-Uni sous sa marque British Gas. Conséquence, Centrica a réduit de plus de moitié le dividende versé aux actionnaires et annoncé le départ prochain de son directeur général, Iain Conn.

RECKITT BENCKISER DECOIT (-5,34%). Le spécialiste des produits d'hygiène a réduit sa prévision annuelle de progression du chiffre d'affaires après un début d'année difficile.

