Bourse de Londres : Londres gagne 0,31%, pause dans les tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé mardi en hausse de 0,31%, à la faveur d'une pause apparente dans les tensions commerciales autour des Etats-Unis.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 22,91 points pour terminer à 7.398,45 points.

"Les marchés ont grimpé grâce à l'absence notable d'information nouvelle sur la guerre commerciale", a expliqué Chris Beauchamp, analyste chez IG.

David Madden, de CMC Markets UK, prévenait toutefois qu'il pourrait ne s'agir que d'une pause temporaire avant le sommet du G20, au cours duquel la rivalité sino-américaine pourrait repartir de plus belle. "L'optimisme pourrait bien se faner à mesure qu'on approchera du sommet du G20" prévu fin juin au Japon, a souligné cet analyste.

En attendant, les valeurs minières ont grimpé à la Bourse de Londres, profitant d'une bonne tenue des cours des métaux qui sont sensibles aux tensions commerciales. BHP est montée (+2,28% à 1.894,20 pence), tout comme Rio Tinto (+2,39% à 4.696,50 pence) et Anglo American (+2,44% à 2.058,50 pence).

Parmi les autres hausses notables de la journée ont figuré les spécialistes de l'emballage DS Smith (+3,43% à 343,90 pence) et Smurfit Kappa (+1,97% à 2.329 pence), ainsi que le livreur de plats préparés Just Eat (+3,96% à 619,60 pence) et le fabricant de semi-conducteurs Micro Focus International (+1,20% à 2.002,50 pence).

Le spécialiste des services de restauration Compass a terminé à l'équilibre (-0,08% à 1.856,50 pence) après avoir annoncé le rachat pour 475 millions d'euros de Fazer Food Services, société présente en Scandinavie et dans les pays Baltes.

Parmi les rares baisses notables de la journée a figuré celle de Hargreaves Lansdown (-1,80% à 1.878,50 pence). Ce groupe de services financiers continue de faire les frais de la suspension en début de semaine dernière d'un fonds d'une figure de la finance britannique aujourd'hui en difficulté. Or Hargreaves Lansdown avait pendant longtemps conseillé ce placement à ses clients.

