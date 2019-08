Bourse de Londres : Londres gagne 1,21% grâce aux exportations chinoises

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé jeudi en forte hausse de 1,21%, portée par de bonnes statistiques sur les exportations chinoises et par un apaisement relatif des tensions commerciales sino-américaines.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a grimpé de 87,20 points pour terminer à 7.285,90 points.

"Un état des lieux plus reluisant des exportations chinoises a aidé les marchés européens et américains. Les cours des métaux industriels ont augmenté, ce qui a dopé des titres comme ceux d'Antofagasta ou Anglo American", a expliqué Joshua Mahony, analyste chez IG.

Aucun développement majeur n'est intervenu en outre du côté des tensions commerciales, ce qui a permis aux investisseurs de laisser de côté ce souci majeur des marchés, au moins pour le moment.

LES MINIERES PROGRESSENT. Les exportations chinoises en juillet ont grimpé de 3,3% sur un an, mieux que prévu par les analystes. Cela a dopé les cours des métaux et donc aussi les titres des compagnies minières qui en font commerce, comme Antofagasta (+5,41% à 869,60 pence), Anglo American (+4,05% à 1.864,40 pence), BHP (+4,26% à 1.835 pence) et Rio Tinto (+3,38% à 4.158 pence).

HARGREAVES LANSDOWN DECOLLE (+11,84% à 2.050 pence). Dans le cadre de ses résultats annuels, la société de services financiers a publié une hausse de 8% de ses actifs sous gestion sur un an.

ROLLS-ROYCE REDEMARRE (+5,97% à 773,60 pence). Le motoriste d'avion a profité d'une meilleure humeur sur le marché pour reprendre une partie du terrain perdu lors des deux séances précédentes. Le groupe industriel avait annoncé une nouvelle lourde perte semestrielle mardi et prévenu qu'il ne savait pas quand il aurait définitivement réglé les problèmes de ses moteurs équipant le Boeing 787.

NMC HEALTH RASSURE (+4,75% à 2.095 pence). Le gestionnaire de cliniques a fait une mise au point après avoir vu son titre fondre de plus de 11% mercredi, des opérateurs craignant un abaissement de ses objectifs annuels lors de la présentation de ses résultats semestriels le 22 août. Jeudi, le groupe a assuré que ses affaires se tenaient aussi bien que prévu.

