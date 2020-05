Bourse de Londres : Londres gagnée par l'optimisme

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé sur un bond de 4,29% lundi, encouragée par des espoirs autour d'un vaccin contre le coronavirus, des propos du patron de la Banque centrale américaine et le redémarrage de l'économie dans plusieurs pays.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 248,82 points à 6.048,59 points.

"Des commentaires de Powell sur le fait qu'il était prêt à en faire plus pour soutenir l'économie américaine a nourri la hausse sur les marchés boursiers", souligne Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Le patron de la Banque centrale américaine Jerome Powell a en outre estimé au cours du week-end que la crise économique ne serait pas comme la Grande Dépression et que la croissance devrait reprendre plus vite.

Les investisseurs se sont montrés par ailleurs optimistes sur la réouverture des économies et la levée progressive des confinements dans plusieurs pays.

"Les marchés regardent au-delà de la baisse attendue d'activité et se projettent vers le troisième et le quatrième trimestres, d'autant que les contaminations ne sont pas vraiment reparties à la hausse jusqu'à présent dans les pays qui sont les plus avancés dans le déconfinement", selon M. Beauchamp.

Enfin, d'autres analystes ont évoqué les résultats préliminaires encourageants d'un laboratoire américain sur des essais cliniques portant sur un vaccin contre le nouveau coronavirus.

"Les nouvelles sur les vaccins sont devenues incontournables pour faire monter les marchés", même s'il n'est pas toujours possible de savoir quand ils seront disponibles pour le grand public, souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

LE TOURISME S'ENVOLE. Ces valeurs ont profité des espoirs de réouvertures prochaines des frontières à l'approche des vacances d'été. La compagnie aérienne EasyJet a bondi de 10,47% à 551,60 pence et le groupe hôtelier Intercontinental Hotels de 10,23% à 3.568,00 pence.

RYANAIR S'ENVOLE (+15,76% à 9,78 euros). La compagnie aérienne, cotée à la Bourse de Dublin, a bénéficié des espoirs de relance du tourisme après avoir dit s'attendre à une perte pour le première trimestre (avril à juin).

LE SECTEUR PETROLIER EN HAUSSE dans la foulée des cours du brut. Le baril de WTI américain a même grimpé de plus de 10%, en raison notamment d'une demande peut-être moins plombée que prévu par la pandémie. BP a pris 8,20% à 320,80 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 8,18% à 1.271,80 pence.

INTU RECULE (-4,34% à 4,15 pence). Le propriétaire de centres commerciaux espère obtenir des délais dans le remboursement de sa dette compte tenu de ses difficultés financières face à une activité à l'arrêt en raison de la pandémie.

