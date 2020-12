Bourse de Londres : Londres garde le cap après une série de hausses

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en hausse de 0,69% vendredi dans les premiers échanges, aidée par le secteur pétrolier et gardant le cap après trois jours dans le vert consécutifs.

Vers 08H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 44,84 points à 6.535,11 points.

Le marché britannique poursuit son ascension après avoir profité cette semaine du feu vert britannique au vaccin Pfizer/BioNTeh contre le Covid-19.

Le FTSE ouvre en hausse, "en faisant mieux que ses homologues européens et alors que la livre tient bon au moment où les regards sont braqués sur le Brexit", souligne Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

La livre britannique a même atteint un plus haut en un an face au dollar la ville, en raison de l'optimisme des investisseurs sur la conclusion d'un accord commercial entre Londres et Bruxelles et malgré le peu de temps qu'il reste avant le 1er janvier et la fin de la période de transition.

Cette fermeté de la livre ne pénalisait pas le marché boursier, même si elle a tendance en théorie à être défavorable aux multinationales qui font commerce dans d'autres devises.

LE SECTEUR PETROLIER PROGRESSE. Ces valeurs montaient dans la foulée des cours du brut après un accord trouvé par les principaux producteurs d'or noir pour ralentir le retour sur le marché de barils à partir de janvier. BP prenait 1,69% à 271,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,60% à 1.330,40 pence.

ASSOCIATED BRITISH FOODS EN HAUSSE (+1,52% à 2.338,00 pence). Le conglomérat, propriétaire des magasins d'habillement Primark, a indiqué que les reconfinements cet automne avaient occasionné des pertes de revenus de 430 millions de livres pour ses magasins. Mails il précise avoir nettement réduit ses coûts opérationnels.

SSE PROGRESSE (+2,87% à 1.400,00 pence). Le groupe énergétique a annoncé la cession, tout comme son partenaire norvégien Equinor, d'une part de 10% chacun à l'italien Eni dans un projet géant d'éoliennes en mer au Royaume-Uni.

