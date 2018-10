Bourse de Londres : Londres grimpe dans le sillage de Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en forte hausse de 1,35% mercredi matin, dans le sillage de la nette progression de Wall Street et de ses valeurs technologiques.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 94,70 points à 7.130,55 points.

Les marchés européens grimpaient en début de séance "après le fort rebond de Wall Street qui s'est prolongé en Asie", soulignent les analystes chez Accendo Markets.

"Les valeurs technologiques ont occupé le devant de la scène", notamment Facebook malgré des résultats mitigés, mais "le rebond boursier mondial semble plus général encore" (énergie, ressources de base et finance), observent-ils.

Parmi les rares titres du secteur technologique cotés à Londres, le spécialiste informatique Micro Focus était en forte hausse (+1,89% à 1.212,50 pence).

Le secteur financier était recherché, à l'image du géant d'actifs Schroders (+2,16% à 2.695,00 pence) et de la société Hargreaves Lansdown (+2,15% à 1.849,50 pence).

La banque Standard Chartered engrangeait 4,32% à 555,70 pence après avoir publié des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre.

Le fabricant d'emballage en carton Smurfit Kappa brillait (+2,19% à 2.608,00 pence) grâce à de bons résultats sur neuf mois et après avoir dit s'attendre à une année bien meilleure que 2017.

En revanche, la chaîne d'habillement Next chutait (-4,41% à 5.072,00 pence). Le groupe a publié une hausse des ventes de 2% au troisième trimestre, un peu juste aux yeux des marchés et qui s'explique notamment par un recul plus fort que prévu du chiffre d'affaires dans ses magasins. Ses ventes en ligne sont elles plus dynamiques.

Dans son sillage, la chaîne de grands magasins Marks and Spencer, présente dans les vêtements, perdait 1,80% à 294,40 pence.

