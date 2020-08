Bourse de Londres : Londres grimpe malgré une récession historique

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte hausse de 2,04% mercredi, malgré l'annonce d'une récession historique au Royaume-Uni en raison de la pandémie.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 125,78 points à 6.280,12 points.

"Il est difficile d'imaginer que le FTSE ait surmonté l'annonce de la pire baisse du PIB jamais enregistrée", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Pourtant, l'indice britannique a grimpé davantage que ses homologues européens, malgré la publication d'un effondrement de 20,4% du PIB au deuxième trimestre, soit une récession historique pour le pays en raison du confinement.

Mais le chiffre est un peu moins mauvais que prévu et surtout l'activité économique a augmenté de 8,7% sur le mois de juin, faisant espérer une franche reprise, note M. Campbell.

ADMIRAL GROUP BONDIT (+7,25% à 2.708,00 pence). L'assureur automobile a profité de la publication de résultats en hausse pour le premier semestre et l'annonce du versement d'un dividende, à contre-courant de nombreux grands groupes du FTSE-100.

AVAST CHUTE (-3,00% à 582,00 pence). Le groupe de sécurité informatique a subi des prises de bénéfices après avoir clôturé au plus haut historique la veille et dans la foulée de la publication de solides résultats au premier semestre mais assombris par des perspectives moins optimistes pour le second semestre.

JUST EAT TAKEAWAY.COM EN HAUSSE (+3,69% à 8.998,00 pence). Le groupe de livraison de repas a enregistré un bond de 44% de son chiffre d'affaires au premier semestre, grâce à un afflux de commandes pendant le confinement, tout en creusant sa perte sur un an, mais les investisseurs se focalisent sur une augmentation de la marge brute.

jbo/bh