Bourse de Londres : Londres impatiente d'entendre le président de la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère baisse de 0,28% jeudi dans les premiers échanges, plombée par la chute de Rolls-Royce et dans l'attente d'un discours du président de la Banque centrale américaine.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 17,03 points à 6.028,57 points.

"C'est le calme avant la tempête" et les marchés européens optent pour "un début de séance mitigé avant que Jerome Powell n'entre virtuellement en scène à Jackson Hole", souligne Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) s'exprime dans la journée lors de la réunion virtuelle des banquiers centraux de Jackson Hole.

Selon Mme Cincotta, il pourrait annoncer un changement dans l'approche de la Fed qui permettrait à l'inflation de dépasser 2% pour un temps et ainsi de laisser les taux bas plus longtemps afin de soutenir l'activité économique mise à mal par la pandémie.

Outre la Fed, les investisseurs surveilleront toujours aux Etats-Unis la deuxième estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre et les chiffres du chômage.

Le marché britannique avait en outre quelques résultats d'entreprises à digérer, dont Rolls-Royce qui a dévoilé une lourde perte.

ROLLS-ROYCE PLONGE (-6,84% à 235,70 pence). Le motoriste a subi une énorme perte nette de 5,4 milliards de livres au premier semestre en raison de l'impact de la pandémie sur l'industrie aérienne. Il va en outre lancer un programme de cessions d'actifs de 2 milliards de livres.

WPP GRIMPE (+4,01% à 649,00 pence). Le géant de la publicité a basculé dans le rouge au premier semestre avec une perte nette de 2,6 milliards de livres. Il estime toutefois avoir passé le plus dur au deuxième trimestre même si l'incertitude demeure sur la reprise.

HSBC RECULE (-2,04% à 324,85 pence). La banque britannique a été une nouvelle fois mise en cause par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui estime que le groupe aurait "empêché des dirigeants basés à Hong Kong du groupe Next Media", qui édite des publications prodémocratie, "d'accéder à leurs cartes de crédit et comptes bancaires personnels".

