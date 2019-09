Bourse de Londres : Londres indécise à l'ouverture

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert indécise vendredi, entre un élan positif grâce aux gains de Wall Street la veille et une lassitude des investisseurs face aux incertitudes persistantes sur le Brexit.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE 100 des principales valeurs prenait 0,03% à 7.273,13 points (+1,96 point), oscillant autour de l'équilibre depuis l'ouverture.

"Les marchés sont indécis, entre le bond de Wall Street (jeudi) et les complications des négociations du Brexit, qui clairement recommencent à peser sur la livre", a estimé Richard Hunter, directeur des marchés chez Interactive Investor, interrogé par l'AFP.

L'indice vedette de la cotation new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a grimpé de 1,41% jeudi, grâce à la reprise annoncée des négociations commerciales sino-américaines et à un bon indicateur.

En Grande-Bretagne, des élections anticipées, souhaitées par le Premier ministre Boris Johnson qui n'a plus de majorité au Parlement, semblaient se profiler pour sortir de l'impasse du Brexit.

La Chambre des Lords devrait entériner vendredi le texte de loi pour un report de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, prévue le 31 octobre.

La livre sterling se stabilisait vendredi après avoir joué aux montagnes russes cette semaine, touchant un plus bas depuis trois ans mardi - et depuis 1985 si l'on exclut le mini-crash de 2016 - puis rebondissant vigoureusement mercredi et jeudi.

Vendredi elle retombait juste au-dessus de 1,23 dollar (1,2303 dollar vers 07H30 GMT) et cotait 89,72 pence pour un euro.

PROMOTEURS EN HAUSSE

Le groupe de promotion immobilière Berkeley Group (+1,81% à 3943,0 pence) a publié de bons résultats qui tiraient le secteur à la hausse. Dans son sillage, Barratt Developments gagnait 1,65% à 617,20 pence.

FINANCIERES EN BERNE

Les valeurs financières tiraient l'indice FTSE 100 à la baisse, l'assureur Prudential cédait 1,02% à 1.408,50 pence et Lloyds Banking Group 0,99% à 49,54 pence.

ved/jbo/jul