Bourse de Londres : Londres indécise après une longue pause

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres démarrait la séance proche de l'équilibre mardi (-0,06%), prudente au retour d'un week-end de quatre jours et malgré la perspective d'un recul de la pandémie de coronavirus.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 3,19 points à 5.839,47 points, après une longue pause en raison des fêtes de Pâques.

Le marché londonien hésitait alors même que "des chiffres sur le commerce chinois moins sombres que prévu et les discussions sur les stratégies de déconfinement soutiennent la tendance" en Europe, résume Fiona Cincotta, analyste chez Gain Capital.

Les exportations de la Chine ont connu en mars un nouveau repli sur un an (-6,6%) en raison de la crise sanitaire mais cette baisse est moins sévère que prévu et que celle de janvier-février cumulés.

Pour Mme Cincotta, cela pourrait signifier que "les dégâts économiques ne sont pas aussi forts que redouté au départ".

La pandémie continue de frapper fort dans le monde mais certains pays entrevoient le bout du tunnel, le président français Emmanuel Macron ayant par exemple fixé au 11 mai la date du début du déconfinement.

ASTRAZENECA GRIMPE (+6,60% à 7.591,00 pence). Le laboratoire pharmaceutique va lancer des essais cliniques sur un de ses traitements, utilisé jusqu'à présent contre les leucémies, qui pourrait être efficace pour soigner les formes les plus sévères du Covid-19.

NEXT EN HAUSSE (+1,78% à 4.706,49 pence). L'enseigne de vêtements a annoncé rouvrir à partir de mardi ses ventes en ligne, mais de manière limitée afin de pouvoir protéger ses employés contre le risque de contamination.

LE SECTEUR PETROLIER RECULE. Les cours du brut hésitaient sur la direction à suivre depuis lundi, alors que Donald Trump a évoqué une baisse de la production deux fois plus importante que celle annoncée au cours du week-end par l'Opep et ses partenaires, afin de rééquilibrer le marché. BP perdait 2,23% à 328,25 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,63% à 1.462,80 pence.

