Bourse de Londres : Londres indécise malgré les records à Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait proche de l'équilibre mercredi matin (+0,06%), toujours affaiblie par les tensions sino-américaines et peu encouragée par les recours à Wall Street.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 3,72 points à 6.080,34 points.

Le marché britannique se montrait peu entreprenant en début de séance, malgré le nouveau record de l'indice S&P 500 à Wall Street, grâce notamment aux valeurs technologiques.

Les investisseurs devaient composer dans le même temps avec les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, qui se sont renforcées ces derniers jours au sujet de l'équipementier Huawei.

"Les investisseurs continuent de regarder de près les tensions géopolitiques sino-américaines. Il ne fait aucun doute que la relation entre les Etats-Unis et la Chine n'est plus ce qu'elle était et cela entretien l'incertitude", souligne Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.

Le marché britannique réagissait peu enfin aux chiffres de l'inflation meilleurs que prévu en juillet au Royaume-Uni, avec une hausse des prix qui a accéléré à 1% sur un an en raison de la réouverture de l'économie après le confinement.

LES VALEURS PETROLIERES BAISSENT. Les investisseurs restaient prudents sur l'évolution des cours du brut avant la publication dans la journée des stocks de brut américains et une réunion des ministres de l'Opep+ pour faire le point sur les baisses de production. BP perdait 0,71% à 281,35 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,25% à 1.103,20 pence.

LES MINIERES SOUS PRESSION. Ce secteur était sensible à la persistance des tensions entre Washington et Pékin, alors que la Chine est le premier importateur au monde de métaux. BHP lâchait 1,28% à 1.771,20 pence et Rio Tinto 0,59% à 4.769,00 pence.

LE SECTEUR AERIEN PROGRESSE. Ces valeurs reprenaient des couleurs après avoir souffert récemment de la quarantaine imposée par le gouvernement britannique à la France. Le groupe IAG, propriétaire de British Airways, prenait 3,69% à 193,70 pence et la compagnie aérienne EasyJet 2,48% à 570,40 pence.

