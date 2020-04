Bourse de Londres : Londres inquiète de la virulence de la pandémie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse vendredi matin (-0,73%), toujours préoccupée par l'aggravation de la pandémie de coronavirus qui a contaminé plus d'un million de personnes dans le monde.

Vers 07H50 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 39,81 points à 5.440,41 points.

"Les marchés européens reculent car les investisseurs s'inquiètent du chiffre d'un million de contaminations", souligne Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.

Il rappelle que "l'économie mondiale devrait reculer de plus de 2% au premier semestre en raison de la crise sanitaire" et que "les Etats-Unis, la première économie au monde, ont le plus grand nombre de cas".

Les investisseurs vont pouvoir avoir un aperçu des premiers dégâts de la pandémie lors de la publication dans la matinée de l'indice PMI d'activité dans le secteur privé pour mars au Royaume-Uni.

Une première estimation la semaine dernière avait témoigné d'un effondrement record de l'activité.

LE SECTEUR PETROLIER RECULE. Ces valeurs faiblissaient après avoir grimpé la veille dans le sillage de l'envolée des prix du pétrole à la suite de déclaration de Donald Trump promettant des baisses de production de l'Arabie saoudite et de la Russie. BP perdait 2,63% à 344,05 pence et Royal Dutch Shell 1,61% à 1.516,80 pence.

BAE SYSTEMS BAISSE (-1,05% à 492,89 pence). Le groupe de défense a annoncé repousser le versement d'un dividende et a prévenu que le coronavirus a commencé à sérieusement perturber ses activités.

RYANAIR RESISTE (-0,09% à 8,56 euros). La compagnie aérienne irlandaise, cotée à la Bourse de Dublin, a prévenu que son bénéfice net pour 2019-2020, achevé fin mars, serait dans le bas de ses attentes en raison de l'impact du coronavirus.

jbo/evs