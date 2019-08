Bourse de Londres : Londres inquiète pour la croissance mondiale

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse de 1,42% mercredi, inquiète des risques de récession aux Etats-Unis et en Allemagne.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 103,02 points à 7.147,88 points.

Brièvement rassuré la veille par un apaisement du conflit commercial sino-américain, le marché britannique s'est très vite inquiété à nouveau pour l'économie mondiale.

"Des signaux de récession entraînent une nouvelle dégringolade", relève Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les investisseurs ont été déstabilisés par de mauvais indicateurs en Chine, un recul du produit intérieur brut (PIB) en Allemagne au deuxième trimestre et l'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis, un signe avant-coureur de possible récession.

LES VALEURS INDUSTRIELLES ONT SOUFFERT des perspectives incertaines pour l'économie mondiale. Le sidérurgiste russe Evraz a perdu 5,21% à 527,40 pence, le spécialiste de l'emballage Mondi 3,78% à 1.565,50 pence, le loueur de matériel industriel Ashtead Group 4,56% à 2.071,00 pence et le groupe de chimie Johnson Matthey 3,38% à 2.802,00 pence.

LE SECTEUR DES MATIERES PREMIERES A LA PEINE du fait de la baisse des cours, plombés par l'inquiétude des marchés sur la croissance et les indicateurs moroses en Chine. Le groupe minier Anglo American a lâché 4,02% à 1.789,00 pence et la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell (action "B") 2,02% à 2.332,50 pence.

PRUDENTIAL CHUTE (-4,11% à 1.434,00 pence). L'assureur, très présent en Asie, pourrait être pénalisé en cas d'affaiblissement de l'économie chinoise. Le groupe a annoncé par ailleurs vouloir réaliser d'ici la fin de l'année sa scission en deux entreprises distinctes entre d'un côté ses activités européennes et de l'autre celles de marchés plus porteurs en Asie et aux Etats-Unis.

ADMIRAL GROUP RARE VALEUR EN HAUSSE (+4,08% à 2.115,00 pence). En publiant ses résultats semestriels, le spécialiste de l'assurance automobile a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel pour les actionnaires.

jbo/nas