Bourse de Londres : Londres limite la casse sur fond de guerre commerciale

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres tentait de reprendre son souffle mardi en début de journée (-0,50%) après avoir été secouée lors des deux dernières séances par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des valeurs vedettes perdait 35,97 points à 7.187,88 points.

Le marché britannique a lourdement chuté depuis deux séances, touché de plein fouet comme les autres places financières par les craintes d'une aggravation du conflit commercial sino-américain, entre droits de douane américains et dévaluation de la monnaie chinoise.

"Les actions européennes retrouvent un peu de calme à l'ouverture après les fortes baisses hier", mais "la tendance reste fragile", prévient Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

LE SECTEUR MINIER EN ORDRE DISPERSE. Ces valeurs sont les plus sensibles à l'impact de la guerre commerciale sur la croissance mondiale et tentaient de se reprendre après leurs lourdes pertes. Anglo American prenait 0,80% à 1.834,60 pence et Antofagasta 0,51% à 823,40 pence mais BHP (-0,01% à 1.804,20 pence) et Rio Tinto (-0,15% à 4.283,50 pence) reculaient à nouveau.

ROLLS-ROYCE A LA PEINE (-1,47% à 803,00 pence). Le motoriste est resté nettement dans le rouge au premier semestre avec une perte de plus de 900 millions de livres. Il estime toutefois faire des progrès pour résoudre son problème de moteur défectueux et se dit prêt pour le Brexit.

INTERCONTINENTAL HOTELS EN NETTE BAISSE (-1,70% à 5.199,00 pence). Le groupe hôtelier a publié des résultats en hausse au premier semestre mais a évoqué un marché plus difficile en Asie avec une clientèle d'entreprises moins dynamiques en Chine et l'impact des manifestations à Hong Kong.

jbo/fc