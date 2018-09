Bourse de Londres : Londres méfiante sur fond de tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres perdait du terrain lundi matin (-0,12%), affaiblie par la perspective d'une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 8,52 points à 7.295,52 points.

Les marchés restaient prudents alors que "le président Trump pourrait annoncer de nouveaux droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises lundi ou mardi malgré des négociations prévues à Pékin", soulignent les analystes chez Accendo Markets.

Comme toujours, le secteur minier était le plus sensible à Londres à cette perspective, puisqu'il est très dépendant de la fluidité des échanges mondiaux et d'une économie chinoise vigoureuse.

Parmi ces valeurs, Anglo American perdait 0,89% à 1.531,20 pence, Antofagasta 0,84% à 778,00 pence, Glencore 1,16% à 298,05 pence et BHP Billiton 0,29% à 1.526,00 pence.

L'opérateur télécoms Vodafone grignotait 0,12% à 167,64 pence. Selon le Financial Times, le groupe, qui doit dévoiler sa nouvelle stratégie en novembre, envisage de vendre des dizaines de milliers d'antennes-relais pour réduire sa dette.

Les valeurs du secteur énergétique était en meilleure forme après avoir souffert la semaine dernière de l'avertissement sur résultat de SSE. Le fournisseur d'énergie prenait 1,20% à 1.097,00 pence, son concurrent Centrica 1,26% à 145,10 pence et le gestionnaire du réseau National Grid 0,56% à 795,70 pence.

Plusieurs titres sensibles à l'évolution de la livre progressaient alors que la devise s'est récemment stabilisée face au dollar. Une livre moins forte est positive pour les multinationales puisqu'elle renchérit la valeur des résultats réalisés à l'étranger une fois convertis en devise britannique.

Le groupe de restauration collective Compass prenait 0,61% à 1.644,00 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 0,84% à 844,40 pence.

