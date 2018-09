Bourse de Londres : Londres monte de 0,11% grâce aux vêtements Next

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait un peu de 0,11% mardi en début de séance, soutenue par les valeurs de la distribution après le relèvement des prévisions de l'enseigne de vêtements Next.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 8,25 points à 7.466,66 points.

Dans un marché globalement prudent sur fond de tension commerciale sino-américaine, la cote était animée par l'enseigne de vêtements Next, qui a légèrement relevé sa prévision de bénéfice annuel avant impôt. Le groupe a fait état d'une fin d'été moins mauvaise que prévu après un début saison canon du fait de la vague de chaleur.

L'action de Next, qui réalise la moitié de ses ventes en ligne, s'envolait de 8,12% à 5.540 pence.

Ce bond profitait aux autres vendeurs de vêtements cotés au FTSE-100: Marks and Spencer montait de 1,34% à 288,20 pence et Associated British Fodds (marque Primark) gagnait 0,71% à 2.274 pence.

La principale baisse du début de matinée était subie à l'inverse par le géant du tabac British American Tobacco, qui cédait 1,88% à 3.477,50 pence. Le groupe a annoncé la nomination d'un candidat en interne, son responsable des affaires internationales Jack Bowles, pour remplacer son directeur général Nicandro Durante, un vétéran qui dirigeait le cigarettier depuis sept ans et dont le départ inquiète des investisseurs.

