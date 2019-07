Bourse de Londres : Londres monte de 0,25% en début de séance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait de 0,25% mardi en début de séance, continuant de digérer les suites du G20 qui lui a avait permis de progresser lundi.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 18,94 points à 7.516,44 points.

Le marché continuait de digérer le sommet du G20 tenu ce week-end à Osaka au Japon, et notamment la perspective de nouvelles discussions sino-américaines pour régler leur différend commercial.

Le président américain "Trump veut rééquilibrer la relation avec la Chine et ce qui s'est passé (à Osaka) représente un pas dans la bonne direction, mais les Etats-Unis restent inquiets au sujet de la propriété intellectuelle, aussi le différend commercial risque-t-il de durer encore un moment", a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets UK.

LES GERANTS D'ACTIFS TOUJOURS BIEN ORIENTES, continuant de surfer sur le soulagement du marché après le G20. St. James Place (+1,41% à 1.115,50 pence), Prudential (+1,24% à 1.756,50 pence) et Standard Life Aberdeen (+0,74% à 299,50 pence) se distinguaient.

PLUSIEURS MULTINATIONALES PROFITENT DE LA LIVRE FAIBLE, alors que la monnaie britannique reste sapée par les incertitudes politiques au Royaume-Uni en pleine compétition entre Boris Johnson et Jeremy Hunt pour conquérir le poste de Premier ministre qui va être abandonné par Theresa May. Reckitt Benckiser (+1,53% à 6.256 pence), Rolls-Royce (+0,70% à 863,40 pence) et Pearson (+0,65% à 832 pence) étaient recherchés.

LES PETROLIERES PLUTOT CONTENTES DE L'OPEP qui a décidé sans surprise de prolonger sa politique de limitation de production d'or noir pour soutenir les cours du pétrole: BP (+0,29% à 559,50 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", +0,27% à 2.603,50 pence).

pn/jul