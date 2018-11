Bourse de Londres : Londres monte de 0,36% malgré un contexte politique volatil

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait de 0,36% lundi en début de séance grâce au secteur aéronautique, mais restait globalement prudente dans un contexte politique volatil au Royaume-Uni autour du Brexit.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 25,40 points à 7.039,28 points.

"Les investisseurs restent prudents au Royaume-Uni et la livre sterling est quasi stable. La Première ministre Theresa May a passé le week-end et la barre des 48 lettres de députés nécessaires à un vote de défiance à la Chambre des Communes n'a toujours pas été atteinte", ont expliqué Mike van Dulken et Artjom Hatsaturjants, analystes chez Accendo Markets.

Le marché risque de surveiller toute la semaine la capacité de Mme May à surmonter la contestation, notamment au sein de son propre camp conservateur, vis-à-vis du projet d'accord de divorce qu'elle a négocié avec Bruxelles en vue du Brexit.

La Bourse montait toutefois dans l'immédiat grâce à une envolée du secteur aérien. La compagnie à bas coût EasyJet décollait notamment de 3,27% à 1.200 pence, à la veille de la publication de ses résultats annuels que des analystes attendent en forte progression.

Dans son sillage, elle entraînait vers le haut le groupe aérien IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres), qui montait de 2,46% à 650 pence, et le groupe industriel et aéronautique Melrose Industries, qui gagnait 2,19% à 175,20 pence.

Les valeurs bancaires étaient aussi bien orientées, récupérant quelques plumes après avoir chuté vendredi sur fond d'inquiétude autour du Brexit: Lloyds Banking Group remontait de 1,71% à 55,43 pence et Barclays de 1,39% à 167,28 pence.

A l'inverse, la principale baisse de la matinée était subie par la chaîne de supermarchés en ligne Ocado, qui cédait 3,20% à 743,80 pence.

