Bourse de Londres : Londres monte de 0,53% en pleine discussion sino-américaine

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait de 0,53% mardi en début de séance, portée par l'espoir de progrès dans les négociations commerciales sino-américaine.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 35,82 points à 6.846,70 points.

"Les actions montent en Europe malgré le fait qu'aucun résultat clair n'est ressorti jusqu'à présent des nouvelles négociations entre les Etats-Unis et la Chine à propos de leur guerre commerciale. Il semble que les opérateurs tablent sur de bonnes nouvelles", a expliqué Naeem Aslam, analyste chez Think Markets UK.

Parmi les principales hausses du début de séance figuraient celles du motoriste Rolls-Royce (+2,77% à 832 pence), du fabricant d'emballages Smurfit Kappa (+2,21% à 2.126 pence) et du groupe de télévisions ITV (+2,14% à 128,80 pence).

Les valeurs financières étaient aussi bien orientées, dans la foulée d'un regain d'optimisme de Wall Street la veille. Parmi les banques se distinguaient Standard Chartered (+2,29% à 608,20 pence) et Barclays (+1,61% à 157,92 pence) et du côté des gérants d'actifs montaient Legal & General (+1,62% à 239 pence) et Prudential (+1,36% à 1.413,50 pence).

A noter par ailleurs que les valeurs de la distribution restaient très volatiles, au moment où les grands du secteur commencent à publier leurs résultats pour la période cruciale de Noël, à l'instar des supermarchés Morrisons dont les données annoncées dans la matinée ont semblé décevoir (-2,00% à 215,25 pence).

Le numéro un britannique des supermarchés, Tesco (+3,26% à 209,10 pence), profitait de données sectorielles publiées par le cabinet Kantar faisant état d'une légère progression de ses ventes au dernier trimestre 2018. Le détaillant de vêtements Next (+3,39% à 4.730 pence) et le vendeur en ligne Ocado (+3,01% à 862,20 pence) confirmaient de leur côté leur très bon début d'année boursière.

pn/jbo/jul