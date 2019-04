Bourse de Londres : Londres monte de 0,61% grâce au repli de la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé vendredi en nette hausse de 0,61%, soutenue par une baisse de la livre sterling en plein feuilleton du Brexit et par un certain optimisme autour des négociations commerciales sino-américaines.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 44,93 points pour terminer à 7.446,87 points. Sur l'ensemble de la semaine, il est monté de 2,30%.

L'indice vedette a progressé "non seulement grâce à la publication de bons chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis et à des opinions positives vis-à-vis des discussions commerciales sino-américaines, mais aussi après la baisse de la livre sterling", a expliqué Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

La livre sterling a perdu du terrain après des annonces divergentes de la Première ministre britannique Theresa May et du président du Conseil européen Donald Tusk à propos d'un éventuel nouveau report du Brexit. Mme May a demandé vendredi un report jusqu'au 30 juin alors que M. Tusk a suggéré le scénario d'un report "flexible" du Brexit allant jusqu'à 12 mois.

Le repli de la livre a bénéficié aux titres en Bourse de plusieurs multinationales britanniques, dont les revenus tirés de l'étranger sont dopés, une fois convertis en livre sterling, lorsque cette dernière se déprécie. Parmi ces grands groupes internationaux ont figuré le motoriste d'avions Rolls-Royce (+2,52% à 926,80 pence), le géant de la publicité WPP (+1,97% à 869 pence), le groupe de luxe Burberry (+1,20% à 1.980,50 pence) et le spécialiste de la restauration collective Compass (+1,05% à 1.825 pence).

Les compagnies minières ont pour leur part profité d'un surcroît d'optimisme vis-à-vis des négociations commerciales sino-américaines - dont l'évolution détermine en partie l'évolution des cours des métaux industriels dont elles font commerce. En ont bénéficié Anglo American (+2,20% à 2.184,50 pence), Rio Tinto (+1,66% à 4.664,50 pence) et BHP Group (+1,60% à 1.932,60 pence).

Côté baisses, les valeurs les plus vulnérables à la perspective d'un Brexit chaotique ont perdu du terrain face au brouillard persistant sur ce sujet. Ceci a concerné les groupes de BTP Berkeley (-1,72% à 3.777 pence) et Barratt Developments (-1,57% à 616 pence) mais aussi les banques Barclays (-1,15% à 162,76 pence) et RBS (-0,94% à 251,70 pence).

