Bourse de Londres : Londres monte de 0,78%, espoir sino-américain

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait de 0,78% mercredi en début de séance, optimiste quant à un éventuel accord commercial sino-américain.

Vers 09H00 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs montait de 53,81 points à 6.915,41 points.

"Les investisseurs attendent un communiqué indiquant une percée" des négociations entre la Chine et les Etats-Unis à propos de leurs différends commerciaux, ont expliqué Mike van Dulken et Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets.

Les discussions entre les deux grandes puissances se sont prolongées une demi-journée supplémentaire, laissant espérer un accord attendu impatiemment par le marché.

Les valeurs minières, très sensibles aux questions commerciales internationales en général et au sort de la Chine en particulier, figuraient parmi les hausses notables de la matinée: Antofagasta grimpait de 2,90% à 837,20 pence, Glencore de 1,64% à 293,65 pence et Anglo American de 1,36% à 1.778,80 pence.

Pour des raisons plus spécifiquement britanniques, les actions du BTP était en plein boom, après la publication par Taylor Wimpey d'un rapport dans lequel il a fait part d'une activité solide en 2018, y compris en fin d'année, malgré les incertitudes du Brexit. Taylor Wimpey s'affichait en tête de l'indice FSTE-100, bondissant de 4,38% à 146,55 pence, et attirait dans son sillage ses concurrents: Persimmon s'élevait de 3,48% à 2.111 pence et Barratt Developments de 3,38% à 495,50 pence.

A l'inverse, parmi les rares baisses notables du début de séance figurait celle de la chaîne de supermarchés Sainsbury's, qui perdait 1,09% à 263,60 pence. Le numéro deux du secteur au Royaume-Uni a fait état d'un repli de ses ventes de 0,4% sur un an lors de la période de 15 semaines terminée le 5 janvier, par rapport à la même période un an plus tôt. Cette contre-performance est particulièrement ennuyeuse pour cette période cruciale des fêtes de fin d'année.

