Bourse de Londres : Londres monte de 1,07% après le G20

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait nettement de 1,07% lundi en début de séance, soutenue par l'éclaircie apparue dans les tensions commerciales sino-américaines lors du sommet du G20.

Vers 07H15 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grimpait de 79,63 points à 7.505,26 points.

"Les discussions attendues depuis longtemps entre les présidents Trump et Xi Jinping au Japon se sont bien passées ce week-end apparemment", a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets UK. "Les deux dirigeants se sont rencontrés pour discuter de leur différend commercial en marge du sommet du G20 et semblent avoir fait quelques progrès", a-t-il ajouté.

Le marché boursier avait été suspendu à cette échéance toute la semaine dernière et semblait donc soulagé lundi matin.

- SECTEUR INDUSTRIEL PARTICULIEREMENT BIEN ORIENTE, avec Melrose Industries (+4,23% à 188,50 pence) et Rolls-Royce (+1,31% à 851,40 pence).

- VALEURS BANCAIRES QUI PROFITENT AUSSI DE CETTE BONNE ATMOSPHERE, que ce soit Barclays (+1,95% à 152,72 pence), RBS (+1,64% à 223,40 pence) ou Lloyds Banking Group (+1,63% à 57,51 pence).

- LES MAJORS PETROLIERES EN HAUSSE, soutenues par l'annonce d'un accord russo-saoudien pour limiter la production de pétrole, avant des réunions de l'Opep et de ses partenaires lundi et mardi à Vienne: BP (+1,60% à 557,40 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", 1,14% à 2.610,50 pence).

