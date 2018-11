Bourse de Londres : Londres monte un peu de 0,13% en début de séance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait un peu de 0,13% jeudi en début de séance, essayant de poursuivre sur sa lancée des élections américaines de mi-mandat dont elle a bien accueilli les résultats.

Vers 09H50 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grappillait 9,47 points à 7.126,75 points.

"La Bourse de New York est montée fortement mercredi, du coup les marchés tentent de continuer sur leur lancée de l'après-élection américaine", expliquait Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les marchés boursiers ont bien accueilli depuis mercredi les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, où les démocrates ont gagné la majorité à la Chambre des représentants tandis que les républicains conservaient celle du Sénat.

Les valeurs bancaires, souvent sensibles à l'actualité américaine, continuaient à progresser en conséquence: Lloyds Banking Group gagnait 1,77% à 59,28 pence, Barclays 1,54% à 178,10 pence et RBS 1,29% à 251,40 pence.

Plusieurs enseignes de vêtements étaient aussi bien orientées: Next montait de 1,50% à 5.414 pence et Associated British Foods (marque Primark) de 1,33% à 2.599 pence. Leur concurrent Marks and Spencer, présent aussi dans le secteur alimentaire, perdait à l'inverse encore 1,73% à 295,70 pence. Mercredi, il a prévenu que ses ventes allaient rester sous la pression d'une forte concurrence des distributeurs en ligne.

À noter aussi que les groupes liés aux matières premières continuaient à tirer quelque peu le marché: la compagnie minière Anglo American s'élevait de 1,30% à 1.755,20 pence et la major pétrolière Royal Dutch Shell (action "B") montait de 0,75% à 2.492 pence.

pn/dga