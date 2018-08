Bourse de Londres : Londres monte un peu, espoir d'apaisement commercial

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait un peu (+0,21%) mercredi en début de séance, portée par l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales autour des Etats-Unis, tandis qu'elle digérait l'annonce d'une entrée sur le marché du constructeur de voitures de sport Aston Martin.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grappillait 15,68 points à 7.632,90 points.

"Cette ouverture positive intervient après de nouveaux gains sur les marchés à Wall Street et en Asie, qui tablent sur une participation du Canada à l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique afin de conclure un nouvel accord Alena", ont expliqué Mike van Dulken et Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets.

Les opérateurs ont aussi pris connaissance de l'intention d'Aston Martin d'entrer prochainement sur le marché londonien, où il pourrait intégrer l'un des indices vedettes FTSE.

La plus forte montée du début de séance profitait au groupe informatique Micro Focus International, qui a annoncé un programme de rachat d'actions et grimpait de 3,90% à 1.332 pence.

Le fournisseur d'équipements logistiques pour les entreprises Bunzl bondissait pour sa part de 3,70% à 2.411 pence, après avoir vu les analystes de Deutsche Bank réitérer leur conseil d'acheter l'action.

En queue de peloton figurait le gérant d'actifs Standard Life Aberdeen, qui perdait 1,82% à 323,60 pence. Les analystes de Deutsche Bank ont abaissé la perspective du cours de son action.

pn/nas