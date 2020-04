Bourse de Londres : Londres optimiste sur un reflux de la pandémie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette hausse de 2,19% mardi, misant sur un ralentissement prochain de la pandémie de coronavirus qui a frappé jusqu'au Premier ministre Boris Johnson, placé en soins intensifs.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 122,06 points à 5.704,45 points.

"Le marché se concentre sur ce qui va se passer dans les semaines à venir et les investisseurs sont davantage optimistes au moment où certains pays font reculer le coronavirus", souligne Joshua Mahony, analyste chez IG.

Le marché britannique a progressé alors même que Boris Johnson était en soins intensifs mardi. Il a reçu de l'oxygène mais n'est pas placé sous respirateur à l'heure actuelle.

Le bilan de la pandémie dépasse les 75.000 morts dans le monde, en majorité en Europe où le nombre de décès est reparti à la hausse même si le nombre de nouvelles hospitalisations marque le pas dans plusieurs pays.

En revanche, la Chine n'a recensé aucun nouveau décès quotidien pour la première fois depuis que sont publiées les statistiques de victimes du coronavirus, démarrées en janvier.

LE SECTEUR AERIEN GRIMPE. Le groupe IAG (British Airways) a pris 7,20% à 242,70 pence et la compagnie aérienne EasyJet 15,53% à 638,20 pence, cette dernière ayant obtenu un prêt de 600 millions de livres du Trésor et de la Banque d'Angleterre dans le cadre du fonds d'urgence de soutien face au coronavirus. Pour M. Mahony, "un sauvetage du secteur du voyage par le gouvernement semble de plus en plus probable".

CINEWORLD BONDIT (+47,69% à 58,50 pence) La chaîne de cinéma, cotée en dehors du FTSE-100 et dont toutes les salles sont actuellement fermées à cause de la pandémie, annule le versement de son dividende et repousse les versements des rémunérations de ses hauts dirigeants ou administrateurs.

LES VALEURS DU TOURISME EN HAUSSE. Le secteur a profité d'un début de ralentissement des contaminations et d'une situation qui semble s'améliorer en Chine. Le croisiériste Carnival, l'une des valeurs les plus affaiblies par la crise, a gagné 22,18% à 874,80 pence et le groupe hôtelier Intercontinental 9,04% à 3.462,00 pence.

OCADO RECULE (-4,64% à 1.324,50 pence). Le distributeur alimentaire en ligne a souffert après avoir profité ces dernières semaines de la ruée des Britanniques sur internet pour faire leurs courses pendant le confinement.

