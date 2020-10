Bourse de Londres : Londres ouvre de nouveau en baisse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert de nouveau en baisse jeudi après avoir chuté la veille, pâtissant de la vigueur de la livre et de l'absence de plan de relance aux Etats-Unis, la première économie mondiale.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 0,23% à 5.763,25 points vers 08H00 GMT. Elle est pour l'instant en chute de 3% sur la semaine et de 24% depuis le début de l'année.

"Nous avons vu une autre séance de pertes (mercredi) pour les marchés européens et américains, les investisseurs perdant patience face à la guerre entre Démocrates et Républicains sur un possible plan de relance" aux Etats-Unis remarque Michael Hewson, analyste de CMC Markets. "Ce scepticisme semble se poursuivre" jeudi, ajoute-t-il.

La Maison Blanche a amélioré mercredi son offre pour le plan de soutien à l'économie dans l'espoir d'arracher un compromis à l'opposition démocrate avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

La remontée de la livre ces derniers jours face aux espoirs d'avancées dans les négociations sur le Brexit pesait aussi sur les multinationales qui composent largement le FTSE-100.

IAG (-3% à 97,44 pence) Le groupe aérien a publié un chiffre d'affaires en chute de 83% au troisième trimestre et une lourde perte opérationnelle avant éléments exceptionnels de 1,3 milliard d'euros, à cause des retombées de la pandémie sur le trafic.

UNILEVER (+0,55% à 4729,00 pence) Le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques, coté à Londres, a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison notamment d'effets de change défavorables et en dépit d'un impact positif de nouvelles acquisitions.

ASTRAZENECA (-0,82% à 7.855,00 pence) Un volontaire ayant participé aux tests du vaccin contre le Covid-19 élaboré par l'université d'Oxford avec le groupe pharmaceutique est mort au Brésil, ont annoncé des sources officielles mercredi, sans préciser s'il avait reçu le vaccin ou un placebo.

ved/lth