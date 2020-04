Bourse de Londres : Londres ouvre en baisse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en baisse mercredi, notamment à cause du recul des cours de l'énergie qui entraîne les géants pétroliers dans le rouge, et tandis que la crise du coronavirus s'enlise.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs reculait de 1,00% à 5.647,67 points vers 08H45 GMT.

"Bien que le Royaume-Uni et New York aient annoncé leurs journées avec le plus de décès (mardi), le nombre de nouveaux cas (de malades du coronavirus) ralentit" remarque Ipek Ozkarseshkaya, analyste de Swissquote Bank.

"Le risque est toujours là, le monde pourrait rester confiné pendant quelques mois de plus" et nous pourrions "voir les actions de transport et d'énergie sous-performer pendant une période prolongée", ajoute-t-elle.

Dans le reste du monde, on s'approche du cap des 100.000 morts, avec plus de 80.000 recensés mardi par l'AFP.

Aux Etats-Unis, le coronavirus a tué près de 2.000 personnes en 24 heures mardi, soit le pire bilan journalier dans un seul pays depuis le début de la pandémie.

En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a passé sa deuxième nuit en soins intensifs après avoir été contaminé par le coronavirus et hospitalisé dimanche. L'épidémie a déjà fait plus de 6.200 victimes dans le pays.

TUI (+7;56% à 395,60 pence) Le groupe allemand coté à Londres, numéro un mondial du tourisme, a signé un prêt relais de 1,8 milliard d'euros, garanti par l'État allemand, pour faire face à l'arrêt de ses activités à cause de l'épidémie de coronavirus.

TESCO (-2,90% à 217,70 pence) La chaîne de supermarchés a embauché 45.000 personnes ces deux dernières semaines au Royaume-Uni pour faire face à une envolée d'achats en prévision du confinement dû au coronavirus mais aussi compenser l'absence d'employés malades. Ces embauches et les mesures de sécurité dans ses magasins face à la pandémie pourraient lui coûter près d'un milliard de livres pendant l'exercice en cours.

AVIVA (-8,44% à 244,20 pence) L'assureur a annoncé qu'il ne verserait pas de dividende pour garder ses liquidités face à la pandémie.

BP cédait 3,01% à 330,65 pence, pâtissant du recul des cours de l'or noir.

ved/etr