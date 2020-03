Bourse de Londres : Londres ouvre en baisse à cause d'ITV et du coronavirus

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en baisse jeudi sur des prises de bénéfices et à cause d'une baisse de recettes publicitaires d'ITV, conséquence de l'épidémie de coronavirus.

L'indice FTSE 100 reculait de 0,76% à 6.763,70 points vers 09H10 GMT, après trois séances de forte hausse faisant suite à sa pire semaine depuis la crise financière de 2008 (-11%).

"Le FTSE perd 0,5% en lien avec le fait qu'ITV annonce une baisse de ses recettes publicitaires à cause de la chute des voyages", conséquence de l'épidémie de coronavirus qui plombe l'économie mondiale.

Le virus Covid-19 touche 81 pays et territoires. Il a infecté près de 95.000 personnes et fait plus de 3.200 morts, essentiellement en Chine mais aussi en Italie ou en Corée du sud entre autres.

L'épidémie entraîne d'innombrables reports de voyages ou conférences, ce qui se traduit par une chute du transport aérien mondial.

AVIVA (+3;54% à 362,50 pence) L'assureur a reconnu que "2020 a apporté une incertitude importante, alimentée par le virus covid-19" tout en affirmant que son bilan est "solide et résilient".

GLENCORE (-0,62% à 192,22 pence) Le groupe minier a souligné dans son bilan annuel publié jeudi que l'épidémie pourrait "entraîner des perturbations importantes en Chine qui pourraient se ressentir sur la demande de matières premières". Il note aussi la baisse de la demande de certaines matières énergétiques comme le charbon.

ITV (-9% à 105,90 pence) Le groupe de télévision chutait lourdement après avoir fait état dans un rapport d'activité trimestriel du "report de dépenses publicitaires liées au tourisme à cause du coronavirus", qui devraient se solder par une chute de 10% en avril de ses recettes publicitaires.

afp/al