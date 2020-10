Bourse de Londres : Londres ouvre en baisse sur l'annonce de Trump positif au Covid-19

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en baisse vendredi après l'annonce que le président américain Donald Trump avait été testé positif au nouveau coronavirus, les investisseurs privilégiant les valeurs refuge aux actions.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 0,71% à 5.837,74 points vers 07H40 GMT.

"L'annonce que le président Trump a été testé positif au Covid-19 a accéléré la quête de sécurité sur les marchés. Les investisseurs se délestent de leurs actifs les plus risqués, des actions et des monnaies comme l'euro et le dollar australien pour préférer les valeurs refuge comme le dollar américain, le yen et l'or", commente Fiona Cincotta, analyste de City Index.

Donald Trump et son épouse Melania ont été testés positifs au Covid-19 dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'en Europe la situation épidémique continuait de se dégrader, notamment en France et en Espagne où de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur ou sont imminentes.

IAG (+0,85% à 94,62 pence) Le groupe aérien, maison mère de British Airways, dit avoir placé les quelque 3 milliards de nouvelles actions qu'il a annoncé le mois dernier vouloir mettre sur le marché. Cette opération doit lui permettre de lever quelque 2,74 milliards d'euros pour solidifier son bilan et réduire son endettement en pleine crise du coronavirus.

RYANAIR (-1,43% à 11,39 euros à la Bourse de Dublin) La compagnie aérienne irlandaise a enregistré un nombre de passagers en baisse de 64% sur un an pour septembre, ce qui porte le recul sur douze mois à 47%.

