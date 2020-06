Bourse de Londres : Londres ouvre en forte baisse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a démarré la séance de lundi en forte baisse en raison des craintes sur une éventuelle deuxième vague de coronavirus et tandis que le géant pétrolier BP s'attend à un "impact durable" de la pandémie.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 1,95% à 5.986,19 points vers 07H30 GMT.

"L'anxiété croissante face à une deuxième vague de Covid-19 qui serait sur le point de frapper l'économie mondiale pèse sur l'humeur des investisseurs en ce début de semaine. Un bond de nouveaux cas, de la Chine aux Etats-Unis, est une source d'inquiétude croissante pour le marché qui craint qu'un deuxième confinement soit à attendre", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La Chine a annoncé lundi des dizaines de nouveaux cas de Covid-19, pour le deuxième jour consécutif, et le placement en quarantaine de dix nouveaux quartiers de Pékin, nourrissant la peur d'une nouvelle vague, tandis qu'en Europe l'heure est à l'ouverture des frontières.

BP (-4,38% à 308,90 pence) : le géant pétrolier britannique va passer une charge pour dépréciation d'actifs de 13 à 17,5 milliards de dollars après impôts au deuxième trimestre à cause de l"'impact durable" du coronavirus qui devrait se traduire par une plus faible demande d'hydrocarbures. Les analystes s'attendent à ce que le groupe annonce bientôt une suppression du dividende pour faire encore plus d'économies, alors qu'il s'y est refusé jusqu'alors.

ASTRAZENECA (-0,12% à 8.189,00 pence) : le groupe pharmaceutique britannique a conclu un accord avec l'UE pour fournir "jusqu'à 400 millions de doses de vaccins" contre le nouveau coronavirus s'il parvient à en mettre au point un.

ved/sl