Bourse de Londres : Londres ouvre en hausse, semaine cruciale pour le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en hausse lundi, dans la foulée de ses gains de vendredi, à l'orée d'une semaine déterminante pour le Brexit.

Vers 09H30 GMT l'indice FTSE 100 des principales valeurs prenait 0,75% à 7.261,42 points (+54,24 points).

L'indice PMI sur l'activité manufacturière pour août est ressorti à 47,4, inférieur aux prévisions qui se situaient à 48,4: c'est son niveau le plus faible depuis juillet 2012, même si les indices boursiers ne réagissaient pas dans l'immédiat à ce chiffre.

La livre sterling baissait face à l'euro et au dollar, avant une semaine parlementaire déterminante pour la forme que prendra le Brexit. Les parlementaires britanniques se réuniront pour la première fois mardi après leur pause estivale et n'auront que quelques jours pour agir avant la suspension parlementaire décidée par le Premier ministre.

Disant vouloir préparer un nouveau programme de politique nationale, le dirigeant a annoncé mercredi une suspension du Parlement pendant environ cinq semaines dès la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre.

Mais les opposants à un Brexit dur y voient une manoeuvre pour les empêcher de bloquer une sortie sans parachute. Ils se préparent à un bras de fer avec le chef du gouvernement dès mardi pour une session s'annonçant houleuse.

Les députés essaieront notamment de légiférer pour contrer un "no deal". Une motion de censure est aussi envisagée contre le gouvernement, dont la majorité à la Chambre des Communes ne tient qu'à une voix

PHARMACEUTIQUES EN HAUSSE: AstraZeneca menait les valeurs haussières grâce à de bons résultats cliniques de son médicament contre les maladies cardiaques Farxiga, souligne Deutsche Bank dans une note. GlaxoSmithKline progressait également de 0,50% à 1.720 pence.

DISTRIBUTION EN ORDRE DISPERSE: le groupe de supermarchés Tesco prenait 1,78% à 223,10 pence. A l'inverse, Marks and Spencer était à la traîne de l'indice FTSE-100, dont il pourrait même sortir prochainement au vu des faibles performances de son titre (-1,14% à 190,05 pence).

BRITISH AMERICAN TOBACCO rebondissait (+1,27% à 2.916,50 pence) après avoir reculé ces derniers jours à cause d'informations sur une possible fusion de ses concurrents Altria et Philip Morris International.

