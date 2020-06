Bourse de Londres : Londres ouvre en légère baisse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en légère baisse mardi dans l'attente de l'annonce de mesures de relance par le gouvernement britannique et après une dépréciation d'actifs majeure de Royal Dutch Shell et une révision à la baisse du PIB.

L'indice FTSE 100 cédait 0,50% à 6.194,82 points vers 07H50 GMT.

"Les actions s'orientent vers le négatif au vu de dégâts plus importants que prévus du Covid sur l'économie britannique au premier trimestre", souligne Fiona Cincotta, analyste de Gain Capital.

Le produit intérieur brut a baissé de 2,2% à cause de l'impact du coronavirus au premier trimestre au Royaume-Uni, plus qu'initialement annoncé et sa pire chute depuis le troisième trimestre 1979, selon la deuxième et dernière estimation de l'Office national des statistiques (ONS).

L'ONS avait dans sa première estimation indiqué une contraction de 2% du PIB au premier trimestre, suivie par un effondrement historique de 20,4% en avril.

Face aux dégâts colossaux de la pandémie de coronavirus sur l'économie, le Premier ministre britannique Boris Johnson doit dévoiler mardi un vaste plan de relance, fondé sur la construction d'infrastructures.

PETROLIERES Le géant pétrolier Royal Dutch Shell (62,03% à 1.245,00 pence) a annoncé mardi des dépréciations d'actifs de 15 à 22 milliards de dollars après impôts au deuxième trimestre pour refléter l'impact de la pandémie de coronavirus sur la demande et les prix de l'or noir, deux semaines après des annonces similaires de BP.

Ce dernier BP (-1,64% à 309,75 pence) a par ailleurs annoncé lundi la cession de ses activités pétrochimiques au groupe industriel britannique Ineos pour 5 milliards de dollars, afin de renforcer ses finances plombées par la crise sanitaire.

INTERCONTINENTAL Le groupe hôtelier annonce qu'il n'a plus que 10% de ses chambres actuellement fermées à cause de la pandémie et que les réouvertures se poursuivent. Face aux risques de regain de la pandémie, l'action était toutefois en baisse de 1,54% à 3.590,00 pence.

ved/oaa