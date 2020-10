Bourse de Londres : Londres ouvre en légère hausse grâce à Just Eat et Pearson

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en hausse mercredi, rebondissant après deux séances de baisse et tirée notamment par Just Eat Takeaway et Pearson, deux entreprises ayant tiré leur épingle du jeu pendant la pandémie.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs prenait 0,66% à 6009,31 points vers 08H00 GMT.

"Les marchés européens rebondissent mais les inquiétudes liées au Covid-19 demeurent", remarque Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

De nouvelles restrictions pourraient notamment être annoncées mercredi en Irlande du nord face à la résurgence de l'épidémie.

JUST EAT TAKEAWAY (+5,50% à 9328,00 pence) L'action du groupe de livraison de repas était en haut de la cote après la publication de ventes en hausse de 46% sur un an au troisième trimestre, notamment parce que la pandémie a incité plus de gens à manger à domicile.

PEARSON (+0,60% à 573,20 pence) Les ventes du groupe spécialisé dans l'édition éducative sont en repli de 14% sur neuf mois à cause de la pandémie mais ses ventes en ligne ont augmenté grâce à l'essor de l'éducation en ligne occasionné par la pandémie.

BARRATT (+0,22% à 545,00 pence) Le groupe de construction a dévoilé des ventes en hausse de 18%.

ASOS (-6,77% à 5018,00 pence) Le groupe de vente en ligne a profité d'un afflux d'achats en ligne pendant le confinement.

afp/jh