Bourse de Londres : Londres ouvre en nette baisse, lestée par les banques

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en nette baisse jeudi, lestée par les valeurs bancaires qui pâtissent des perspectives de taux très bas pour longtemps après les déclarations de la Fed.

L'indice FTSE des principales valeurs perdait 0,84% à 6.027,46 points vers 07H30 GMT.

"La Fed, comme attendu, a gardé ses taux d'intérêt inchangés et proches de zéro et s'est engagée à les garder à ce niveau jusqu'à ce que l'inflation reparte nettement", remarque Fiona Cincotta, analyste de City Index.

La puissante institution financière a laissé, sans surprise, inchangés ses taux d'intérêt. Ils avaient été abaissés dans une fourchette de 0 à 0,25% en urgence en mars, face à la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis et à la mise en place des mesures de confinement.

La Banque d'Angleterre devrait pour sa part annoncer jeudi la poursuite de sa politique monétaire actuelle, mais pourrait s'inquiéter de la tournure que prend le Brexit dans un environnement économique ravagé par la pandémie de nouveau coronavirus.

D'après Fiona Cincotta, de nouveaux stimuli monétaires sont à attendre, "mais pas aujourd'hui".

BANCAIRES HSBC chutait de 3,23% à 306,75 pence, Standard Chartered de 3,01% à 370,10 pence, Barclays de 2,70% à 100,18 pence et Natwest de 1,99% à 101,05 pence.

NEXT (+1,43% à 6.258,00 pence) : la chaîne d'habillement a dévoilé des résultats meilleurs qu'attendu par les analystes, avec une perte de 11,5 millions de livres au premier semestre à cause de l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus, contre un bénéfice de 267 millions un an plus tôt.

ved/sl