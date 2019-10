Bourse de Londres : Londres ouvre en petite hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en petite hausse mardi, les valeurs centrées sur le marché britannique bénéficiant d'une remontée de la livre, et les investisseurs s'accrochant à l'espoir d'avancées dans les négociations sur le Brexit.

L'indice FTSE 100 grignotait 0,07% à 7.218,99 points vers 07H45 GMT.

"Les discussions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni semblent buter sur les mêmes embuches, même si l'optimisme regagne du terrain sur la possibilité de trouver un compromis dans les prochains jours", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le négociateur de l'UE Michel Barnier a notamment estimé mardi qu'un accord était "possible cette semaine" avec le Royaume-Uni pour parvenir à un divorce à l'amiable.

Côté macroéconomie, les courtiers attendent les chiffres mensuels de l'emploi mais d'après M. Hewson, il est peu probable que le ralentissement de l'activité économique ait un impact sur le taux de chômage, qui se situe à un record de faiblesse de 40 ans, à 3,8%.

-LOCAUX

Les groupes centrés sur le marché britannique bénéficiaient d'un rebond de la livre, qui prenait 0,47% à 1,2664 dollar vers 07H45 GMT, et 0,46% face à la monnaie européenne, à 87,09 pence pour un euro.

Associated British Food se situait en tête de la cote avec un gain de 2,74% à 2.247,00 pence, et le groupe de livraison alimentaire Ocado de 2,88% à 1.340,00 pence.

- BRUT

Les valeurs pétrolières et minières souffraient d'une baisse des cours du brut mardi et du regain de vigueur de la livre, qui dévalue leurs recettes à l'étranger. BP perdait 0,50% à 490,30 pence et BHP 1,21% à 1.654,80 pence.

- ASOS

L'enseigne britannique de mode en ligne ASOS cédait 1,82% à 2.787,00 pence. Dans une note d'analyse, David Madden, de CMC Markets, souligne que l'action a fondu de 68% depuis mars 2018, incarnant la crise de la distribution entre frilosité des consommateurs, intense concurrence et des problèmes d'entrepôts.

