Bourse de Londres : Londres ouvre en petite hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en petite hausse jeudi malgré une prévision de contraction record de l'économie cette année par la Banque d'Angleterre, qui anticipe toutefois un vif rebond en 2021.

L'indice FTSE 100 prenait 0,42% à 5.878,15 points vers 07H50 GMT.

"La Banque d'Angleterre prévoit une contraction de 14% de l'économie en 2020 mais un fort rebond en 2021", remarque Connor Campbell, analyste de Spreadex.

La Banque d'Angleterre prévoit une chute historique de 14% du produit intérieur brut au Royaume-Uni cette année à cause du choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus, maintenant en parallèle son taux directeur à 0,1%, un record de faiblesse.

Dans son rapport trimestriel, elle indique toutefois s'attendre à un vif rebond en 2021, projeté à +15%.

IAG (-1,14% à 194,40 pence) Le groupe aérien est tombé dans le rouge au premier trimestre 2020, frappé de plein fouet par la crise du nouveau coronavirus qui a cloué au sol la quasi-totalité de ses avions.

INTERCONTINENTAL (+0,55% à 3.451,00 pence) Le groupe hôtelier a annoncé une chute sans précédent de ses recettes au premier trimestre à cause de la pandémie de coronavirus, et s'attend à un plongeon encore plus prononcé en avril, mais dit avoir enregistré un déclin moins prononcé de ses revenus aux Etats-Unis, son principal marché, que ses rivaux.

BT (-6,39% à 106,95 pence) Le groupe de téléphonie a renoncé à son dividence à cause de la pandémie de coronavirus. Le géant des télécoms espagnol Telefonica a par ailleurs annoncé la fusion entre son opérateur britannique 02 et Virgin Media, propriété de l'américain Liberty Global, créant un poids lourd au Royaume-Uni qui va accentuer la concurrence pour BT.

