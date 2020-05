Bourse de Londres : Londres ouvre sur un léger rebond (0,12%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres rebondissait très légèrement à l'ouverture mercredi, tirée notamment par ITV et Ocado, mais restait frileuse face à l'incertitude sur la levée du confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 0,12% à 5.856,61 points vers 07H45 GMT.

"Le spectacle doit continuer", résume Ipek Ozkardeshkaya, analyste de Swissquote Bank, à propos de l'optimisme des investisseurs sur la réouverture progressive de l'économie, sur laquelle le gouvernement britannique doit encore révéler ses plans.

"La possibilité d'un Brexit sans accord se précise aussi jour après jour", ajoute-t-elle.

Le pays a quitté officiellement l'UE le 31 janvier, après 47 ans d'un mariage houleux, et espère conclure un accord post-Brexit avant l'expiration d'une période de transition fin décembre que Downing Street refuse de prolonger malgré la crise du Covid-19.

Le ministre d'Etat Michael Gove, bras-droit du Premier ministre Boris Johnson, affirme qu'une telle prolongation coûterait des "milliards" de livres aux contribuables britanniques mais les milieux d'affaires craignent essentiellement l'impact d'une sortie brutale de l'UE.

JD SPORTS FASHION (-0,59% à 502,20 pence). L'autorité de la concurrence britannique (CMA) s'est opposée au rachat par la chaîne de magasins d'articles de sport de son rival Footasylum, un an après l'annonce de l'opération. La CMA estime que ce mariage pénaliserait les consommateurs.

ITV (+4,43% à 75,38 pence). Le groupe audiovisuel a enregistré une chute de plus de 40% de ses recettes publicitaires en avril, mais un recul plus faible de son chiffre d'affaires global à cause de la pandémie de coronavirus, malgré une hausse de son audience. ITV souligne aussi disposer d'un "bon accès aux liquidités" pour traverser la crise.

OCADO (+3,31% à 1.734,50 pence). Le groupe de commandes en ligne d'épicerie, qui a vu sa demande monter en flèche avec le confinement, dit avoir vu ses recettes de distribution aux particuliers s'envoler de 40% au deuxième trimestre de son exercice décalé sur un an. Il va distribuer une prime de 10% à ses employés pour cette période, et dit garder 1,2 milliard de livres de liquidités sur son bilan.

afp/jh