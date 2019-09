Bourse de Londres : Londres pâtit d'un regain de vigueur de la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse mardi, pâtissant d'un regain de vigueur de la livre après la décision de la Cour Suprême britannique qui a jugé illégale la suspension du Parlement à l'approche du Brexit.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 34,65 points, à 7.291,43 points.

La Cour Suprême a infligé mardi une défaite historique au Premier ministre Boris Johnson en jugeant illégale sa décision de suspendre le Parlement à l'approche du Brexit, déclenchant de nombreux appels à la démission.

Cette décision qui pourrait éloigner la perspective d'un Brexit sans accord redouté par les milieux d'affaires, sans toutefois l'écarter, a fait un peu grimper la livre face au dollar (1,2481 dollar vers 16H30 GMT) et à la devise européenne (88,12 pence pour un euro).

"Une livre plus élevée produit un FTSE plus faible", vu le poids de multinationales dans l'indice, a remarqué Neil Wilson, analyste de Markets.com.

LES COMPAGNIES PETROLIERES DEVISSENT non seulement à cause du rebond de la livre, qui dévalue mécaniquement leurs recettes à l'étranger et particulièrement en dollars, mais aussi parce que les cours du brut reculaient nettement mardi.

BP a cédé 1,50% à 511,90 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,42% à 2.324,00 pence.

VOYAGISTES EN FORME (+6,46% à 959,60 pence). Le voyagiste allemand TUI, qui avait déjà bondi la veille après la faillite de Thomas Cook, pourrait gagner des parts de marché à cause des malheurs de son rival et a assuré mardi dans un rapport d'activité que son modèle faisait preuve de "résistance" à l'environnement très concurrentiel du tourisme.

La compagnie easyJet aussi pourrait profiter de la disparition d'un concurrent et a pris 1,85% à 1.127,00. Comme TUI, elle a appelé les employés de Thomas Cook, qui risquent de se retrouver au chômage, à les contacter.

jbo-ved/fc