Bourse de Londres : Londres pâtit des craintes liées au Covid-19 et au Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé la séance en baisse mardi après avoir déjà reculé la veille, les investisseurs étant rattrapés par les craintes liées à la nouvelle vague de coronavirus et au Brexit.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 0,53% à 5.969,71 points.

"Les espoirs sur un vaccin (contre le nouveau coronavirus) ont été refroidis par la suspension d'un essai de Johnson and Johnson" tandis que des chiffres moroses sur l'emploi au Royaume-Uni, les craintes liées au Brexit et les inquiétudes sur un possible reconfinement" de l'économie pesaient aussi sur le marché, relève Josh Mahony, analyste chez le courtier en ligne IG.

Face à la résurgence inquiétante de la pandémie, en particulier dans le Nord-Ouest, le gouvernement britannique a décidé de fermer les pubs à Liverpool et de réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps et depuis mis en pause.

Le taux de chômage au Royaume-Uni a par ailleurs continué sa progression sur les trois mois terminés fin août, à 4,5% en moyenne contre 4,1% entre mai et juillet, à cause de la pandémie de Covid-19.

"Le chômage monte mais le pire est à venir", avertit Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

AERIEN Les valeurs du secteur étaient de nouveau en baisse dans la perspective de nouvelles restrictions de l'activité pour contrer la progression de la deuxième vague de nouveau coronavirus au Royaume-Uni et ailleurs. Le motoriste Rolls-Royce a chuté de 6,03% à 180,10 pence. Les compagnies aériennes IAG et Easyjet ont cédé respectivement 4,06% à 97,62 pence et 2,61% à 484,90 pence.

SSE (+1,66% à 1.348,00 pence) L'énergéticien va vendre sa part de 50% dans l'entreprise de production d'énergie à partir de déchets Multifuel Energy à un fonds diversifié européen géré par le fonds First Sentier Investors pour 995 millions de livres en numéraire (1,1 milliard d'euros).

