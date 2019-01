Bourse de Londres : Londres pénalisée par Wall Street et Apple

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,62% jeudi, malgré la hausse des valeurs de la distribution, dans un marché pénalisé par Wall Street et des perspectives moroses du géant Apple.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 41,57 points à 6.692,66 points.

Le marché britannique a débuté la séance du mauvais pied après l'annonce par Apple d'une baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires au 4e trimestre 2018 (premier trimestre de son exercice décalé 2019), en raison d'un ralentissement du marché chinois.

La place londonienne a par la suite limité un peu ses pertes, avant de souffrir d'une ouverture en forte baisse de Wall Street dans la foulée d'un mauvais indicateur américain.

Apple "a prévenu que ses ventes en Chine ralentissaient, ce qui a coïncidé avec les craintes récentes d'un refroidissement de l'économie chinoise", observe David Madden, analyste chez CMC Markets.

"Ces derniers mois les inquiétudes ont fleuri à propos des menaces qui planent sur la croissance mondiale, et la publication de Apple a alimenté ce sentiment", note-t-il.

Le secteur minier a particulièrement souffert de l'avertissement de Apple sur la Chine, le pays étant le premier importateur au monde de métaux. Anglo American a perdu 2,09% à 1.674,60 pence, Antofagasta 4,21% à 738 pence, BHP 2,28% à 1.594,40 pence et Rio Tinto 1,29% à 3.643 pence.

De même, le luxe, très dépendant des dépenses des Chinois fortunés, a été à la traîne, à l'image de Burberry (-5,91% à 1.623,50 pence).

Le marché britannique a cependant été soutenu par la bonne tenue du secteur de la distribution avec en tête d'affiche la chaîne d'habillement Next, qui brillait (+4,14% à 4.350 pence).

Les investisseurs ont salué des ventes en hausse lors de la période cruciale de fin d'année et ont semblé soulagés par des perspectives certes prudentes, mais moins moroses que redouté compte tenu des difficultés des commerces britanniques.

Dans le sillage de Next, ses concurrents ont progressé, à l'instar des magasins Marks and Spencer (+1,29% à 251,20 pence) et du groupe Associated British Foods (+1,45% à 2.102 pence), propriétaire de l'enseigne Primark.

Toujours au sein du secteur de la distribution, le géant des supermarchés Tesco a été recherché (+4,07% à 199,35 pence) tout comme le spécialiste du bricolage Kingfisher (+1,39% à 212,10 pence).

Enfin, le groupe britannique d'hôtellerie et restauration Whitbread a terminé en retrait (-0,35% à 4.585 pence) après avoir bouclé la vente de la chaîne de cafés Costa à l'américain Coca-Cola pour 3,9 milliards de livres.

jbo/js/jug/