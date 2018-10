Bourse de Londres : Londres pénalisée par l'Italie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,24% mardi matin, inquiète de la situation budgétaire italienne et pénalisée par plusieurs publications d'entreprises décevantes.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 18,13 points à 7.477,55 points.

Le marché britannique prenait peu de risques, toujours inquiet des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine malgré l'accord de libre-échange négocié en Amérique du Nord, ainsi que de la situation budgétaire italienne.

Les craintes autour d'un déficit plus élevé que prévu en Italie pesaient sur les marchés européens, en particulier sur le secteur bancaire toujours sensible aux difficultés financières des pays fragiles de la zone euro. Barclays lâchait 1,01% à 170,66 pence et HSBC 0,88% à 663,70 pence.

Le secteur aérien restait sous pression après l'annonce de la faillite de la compagnie danoise Primera Air et au lendemain d'une révision en baisse des objectifs financiers de l'irlandaise Ryanair en raison des grèves.

La compagnie à bas coûts EasyJet perdait 1,31% à 1.206 pence et le groupe IAG, propriétaire de British Airways, 1,09% à 636,20 pence.

Le groupe de matériaux de construction Ferguson chutait (-5,09% à 6.197,00 pence). Les investisseurs prenaient leurs bénéfices après la forte hausse du cours depuis un an et après de bons résultats, grâce à son exposition au marché américain, mais un peu justes à leurs yeux concernant les bénéfices.

Le groupe postal Royal Mail poursuivait son repli (-6,26% à 366,90 pence) après s'être effondré de près de 18% la veille dans la foulée d'un avertissement sur résultat et de difficultés dans l'exécution d'un plan d'économies.

En revanche, les valeurs pétrolières profitaient de la hausse des cours, avec un baril de brent au-dessus de 85 dollars. BP prenait 0,55% à 598,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,20% à 2.702 pence, alors que ce dernier a validé un investissement dans un projet géant de gaz naturel au Canada.

jbo/jul